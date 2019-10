Mädchen an die Technik

Technische Berufe sind interessant und abwechslungsreich, bieten gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt und sind gut bezahlt - auch für Frauen. Um die Neugier für Naturwissenschaften und Technik bei den Mädchen der 8. bis 12. Jahrgangsstufe zu wecken, veranstaltet die Hochschule in Kooperation mit der Firma Schaeffler "Naturwissenschaftlich-technische Schnuppertage für Mädchen". Sie finden am 29. und 30. Oktober statt.

In mehr als 50 verschiedenen Workshops können die Schülerinnen während der Herbstferien in Schweinfurt ihre Talente entdecken und in technische Gebiete eintauchen.

Ziel dieser Tage mit praktischen Anwendungen ist es, mehr Mädchen für technische Berufe zu begeistern. Schülerinnen aus Real-, Mittel- und Fachoberschulen sowie Gymnasien können sich zu verschiedenen Workshops anmelden.

Am Dienstag, 29. Oktober, bietet die Hochschule Würzburg-Schweinfurt rund 30 Workshops an. Schaeffler Technologies AG & Co. KG organisiert für Mittwoch, 30. Oktober, weitere 17 Workshops.

Themen sind z.B. "Komm druck' mit uns - in 3D!", "Wir machen Instantkakao", "Lügendetektor", "Der elektronische Würfel" oder "Changing Colours" mit LED-Lichteffekten.

Um die Veranstaltungsorte in Schweinfurt optimal erreichen zu können, wird ein kostenloser Bustransfer aus den Landkreisen Bad Kissingen, Schweinfurt, Main-Spessart, Haßberge und Rhön-Grabfeld organisiert. Details dazu gibt es im Internet unter http://schnuppertage.fhws.de, wo man sich auch noch bis 14. Oktober anmelden kann. Die Schnuppertage finden an den zwei Tagen jeweils zwischen 8.30 und 15.30 Uhr statt.

Bevor die minderjährigen Schülerinnen teilnehmen können, muss ein Anmeldeformular mit der Unterschrift der Eltern eingereicht werden. Dies ist bei der Registrierung bereits jetzt schon online möglich. red