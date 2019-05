Mächtige Bewohner der Erde

Wolfgang Desombre "Bei dieser Führung werden wir die Veste einmal von einer anderen Seite sehen", machte Heike Heß neugierig. Vom Fuß der Veste ging es entlang des Gustav-Freytag-Weges und immer wieder machte die Waldpädagogin die Gäste auf Besonderheiten aufmerksam. Sie wolle Wald und Bäume den Teilnehmern näher bringen, so Heike Heß. Manche Bäume müssten einfach gefällt werden, aber so manch einer frage nicht danach und fälle einfach einen Baum, ohne die Baumschutzverordnung zu beachten. Bäume seien Lebensraum für Tier und Mensch. Heß verstand es mit interessanten Baumgeschichten unter alten Bäumen die Teilnehmer zu faszinieren. Die Bäume seien mächtige Bewohner unserer Erde, ihnen werden besondere Fähigkeiten zugeschrieben. Von unseren Vorfahren, so die "Fachfrau für Bäume" seien sie als Götter verehrt worden.

Viele Geschichten, Brauchtümer und Mythen ranken sich um alte Eichen, Linden oder Tannen. In fast allen Kulturen kennt man zum Beispiel den Weltenbaum - einen imaginären Baum, der unsere Menschenwelt in die Zonen Unterwelt - Erde - Himmel einteilt. Und genau bei diesen Baum-Ahnen konnten die Gäste Geschichten lauschen.

Bäume geben nicht nur unserer Landschaft ein Gesicht, sondern prägen auch unsere Kultur. Lange Zeit war der Wald eine wichtige Grundlage für das Überleben der Menschen. Holz galt bis vor 100 Jahren als wichtigster Bau- und Werkstoff. Außerdem war Holz über Jahrhunderte der nahezu einzige Energie- und Wärmespender.

Das Ehepaar Margita und Egon Langguth interessiert sich für das Thema Bäume und hat zum ersten Mal an einer Führung mit dem Grünflächenamt teilgenommen. "Wir wandern sehr viel und mögen gerne markante Bäume", sagten die Coburger Rentner. Die Stadt biete ihren Bürgern in diesem Themenbereich sehr viel, lobte Margita Langguth. Ein bisschen mehr über Bäume zu erfahren, war für eine Teilnehmerin Motivation sich am Sonntagnachmittag auf "Spurensuche" zu begeben.