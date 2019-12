Mäc Härders Heimatkunde

Am Mittwoch, 4. Dezember, stellt der Bamberger Kabarettist und Autor Mäc Härder in der Buchhandlung Collibri, Austraße 12, sein neues Buch "In Finnland wärn mir Franken Spanier. Heimat- und Lachkunde" vor. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung sowie an der Abendkasse. "Für dieses Buch habe ich aus über 500 Texten meine Lieblingsstücke ausgesucht", schreibt Härder über sein neues Buch. Es geht darin um das harte Los, als Franke auf die Welt gekommen zu sein. red