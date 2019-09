Mäc Härder kommt zum Knock

Nach einigen Jahren Pause besucht der Bamberger Kabarettist Mäc Härder am

Freitag, 4. Oktober, das Jugendbildungshaus Am Knock. Ab 20 Uhr ist er mit seinem neuen Programm "Wir haben nicht gegoogelt, wir haben überlegt!" zu sehen. Karten im Vorverkauf gibt es ab sofort in der Sparkasse in Teuschnitz und im Jugendbildungshaus Am Knock. Am Knock können die Karten auch telefonisch unter 09268/913160 oder per E-Mail an info@knock.de vorbestellt und an der Abendkasse zum Vorverkaufspreis abgeholt werden. red