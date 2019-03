Mäc Härder in Thonberg

Der Kabarettist Mäc Härder aus Bamberg kommt am Samstag, 23. März, Beginn: 20 Uhr, in das Bürgerhaus Thonberg. Veranstalter ist der Radsportverein "Solidarität" Reuth. Dessen Vorsitzender Thomas Bittruf verspricht einen Comedyabend mit vielen Lachsalven. Mäc Härder sei nicht nur ein toller Kabarettist, er ist auch noch ein Meister der Jonglage. Das Motto lautet: "Wir haben nicht gegoogelt, wir haben überlegt!" sowie "Was der Arzt ist für die Kranken ist Mäc Härder für die Franken".

Das Ticket kostet 16 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Raiffeisenbank Weißenbrunn, bei Walli's Laden in Weißenbrunn, dem Rewe-Markt in Kronach oder unter thomas.bittruf@arcor.de. dw