Mäc Härder in Geisfeld

Pünktlich zu seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum kommt Mäc Härder mit seinem neuen Programm "Wir haben nicht gegoogelt, wir haben überlegt!" am heutigen Mittwoch um 20 Uhr in den Landgasthof Büttel nach Geisfeld. Der Kabarettist zeigt, wie sich die Welt die letzten 30 Jahre verändert hat. Auszug aus der Presseankündigung: "Wir hetzen durchs Leben, ob wir 20 oder 60 Jahre alt sind. Selbst 80-Jährige hängen mittlerweile genervt am Smartphone rum.

Wenn wir irgendetwas nicht wissen, schauen wir sofort im Computer oder im Handy nach. Immer liegt ein Zettel auf dem Küchen- oder Schreibtisch mit Dingen, die zu erledigen sind. Wenn man sich die Weltgeschichte anschaut, fragt man sich - wofür? Das Römische Reich ging unter, das Mongolenreich ging unter und das Tausendjährige Reich dauerte nur zwölf Jahre. Wir schicken Waffen in großen Mengen in den Nahen Osten und als Antwort kriegen wir sie in kleiner Dosis wieder zurück.

Es gleicht sich doch sowieso alles aus: Junge Menschen brauchen ihr Tablet, Alte ihre Tabletten." red