Mäc Härder in der Teufelshöhle

Am Samstag, 15. Juni, gibt es fränkisches Kabarett in der Teufelshöhle Pottenstein. "Wir haben nicht gegoogelt, wir haben überlegt!" heißt das neue Soloprogramm des fränkischen Kabarettisten Mäc Härder. Er zeigt, wie sich die Welt in den letzten 30 Jahren verändert hat. Selbst 80-Jährige hängen mittlerweile genervt am Smartphone herum. Wenn man irgendetwas nicht weiß, schaut man sofort im Computer oder im Handy nach. Immer liegt ein Zettel auf dem Küchen- oder Schreibtisch mit Dingen, die zu erledigen sind. Mäc Härders Motto lautet: "Was der Arzt ist für die Kranken, das ist Mäc Härder für die Franken." Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Einlass und Abendkasse ab 19.30 Uhr. Es besteht freie Platzwahl. Der Eintritt kostet für Erwachsene ab 16 Jahren 16 Euro im Vorverkauf, für Kinder ab sechs Jahren acht Euro. An der Abendkasse erhöht sich der Preis um jeweils zwei Euro. Kartenbestellungen unter Telefon 09243/70841 und per E-Mail an info@pottenstein.de. Im Höhlensaal herrscht eine Temperatur von etwa 14 Grad. red