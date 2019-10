Mäc Härder ausgezeichnet

Wieder mal konnte Mäc Härder einen Kleinkunstpreis mit nach Hause nehmen. Der Bamberger Kabarettist erhielt den "Höchberger Krack". Die Auszeichnung wird gelegentlich an verdienstvolle Künstler aus dem Würzburger Raum vergeben. Mit Mäc Härder erhielt zum ersten Mal ein Oberfranke die Trophäe. Am kommenden Sonntag um 18 Uhr spielt Mäc Härder sein aktuelles Programm "Wir haben nicht gegoogelt, wir haben überlegt!" im Theater am Michelsberg (TaM). Karten gibt es beim BVD und eventuell noch an der Abendkasse. red