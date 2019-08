Mäc Härder am Knock

Nach einigen Jahren Pause besucht der Bamberger Kabarettist Mäc Härder am

Freitag, 4. Oktober, das Jugendbildungshaus Am Knock in Teuschnitz. Ab 20 Uhr ist er mit seinem neuen Programm "Wir haben nicht gegoggelt, wir haben überlegt!" zu sehen.

Mäc zeigt an diesem Abend, wie sich die Welt in den letzten Jahren verändert hat. Wir hetzen durchs Leben, ob wir 20 oder 60 Jahre alt sind; selbst 80-Jährige hängen inzwischen genervt am Smartphone rum. Wenn wir etwas nicht wissen, hilft sofort der Computer oder das Handy. Mäc Härder schaut an diesem Abend zurück auf die Zeit, in der noch nicht gegoggelt, sondern überlegt wurde.

Die fränkische Frohnatur wird auch diesmal sein Motto erfüllen: "Was der Arzt ist für die Kranken, ist Mäc Härder für die Franken."

Karten im Vorverkauf gibt es ab sofort in der Sparkasse in Teuschnitz und im Jugendbildungshaus Am Knock. Am Knock können die Karten auch telefonisch unter 09268/913160 oder per E-Mail unter info@knock.de vorbestellt und an der Abendkasse zum Vorverkaufspreis abgeholt werden. red