Madrigalchor "DeCantata" gastiert in Ebern

Die evangelische Kirchengemeinde Ebern lädt zu einem besonderen Kirchenkonzert am Lätare-Sonntag, 31. März, um 17 Uhr in die Eberner Christuskirche ein. Das Württemberger Vokalensemble "DeCantata" bringt selten aufgeführte geistliche Lieder aus der frühen Barockzeit zu Gehör, wie die Kirchengemeinde mitteilte.

Auf dem Programm stehen weniger bekannte Komponisten aus der Zeit vor J. S. Bach wie Johann Hermann Schein, Tobias Michael, Johannes Hieronymus Kapsberger und Melchior Frank. Das Herzstück des Programms aus Motetten und Madrigalen ist das "Israelsbrünnlein" von Johann Hermann Schein, der als Thomaskantor in Leipzig einer der Vorgänger von Bach war. Mehrere der in ihrer Zeit stilbildenden deutschen Madrigale aus dem "Israelsbrünnlein" werden bei dem Konzert zu hören sein.

Der sechsköpfige Chor "DeCantata" unter der Leitung des gebürtigen Coburgers Thomas Meyer besteht aus Mitgliedern des international bekannten Maulbronner Kammerchors, die ihre Liebe zur Barockmusik verbindet. Beim Konzert in der Christuskirche wird der Chor von Sergio Bermùdez Bullido an der Laute und Nicola Pfeffer am Cello begleitet.

Der Eintritt für dieses besondere Konzert beträgt im Vorverkauf zwölf Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Vorverkaufsstellen sind das evangelische Pfarramt Ebern (Telefon 09531/6084) und die Buchhandlung "Leseinsel" (Telefon 09531/943450). red