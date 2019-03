Madouche liest am Familiennachmittag

Anna Madouche liest aus ihrem Buch zum Film "Tabaluga" am Sonntag, 31. März. Madouche hat das Buch zum Kinohighlight "Tabaluga - Der Film" geschrieben. Am Familiennachmittag liest sie Kindern und Erwachsenen die Geschichte vom kleinen Drachen Tabaluga vor. Los geht es in der Gerold-Strobel-Halle um 16 Uhr. Karten sind bei der VHS Coburg erhältlich oder unter www.vhs-coburg.de. red