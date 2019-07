Madonnenfigur weckt großes Interesse bei den Gläubigen

Der Bau einer Lourdes-Grotte im Schwesterngarten in der Kleinen Bauerngasse in Höchstadt geht seinem Ende entgegen. Die sieben Meter lange und vier Meter hohe Anlage wurde in Folge einer Pfarreiwallfahrt im vergangenen Jahr in Eigenleistung geplant und ausgeführt. Unter der Regie von Lothar Güßregen und von den Familien Geyer, Dorsch Haas und Frey und mit Unterstützung von Sponsoren und deren Materialspenden entstand ein Kleinod inmitten der Höchstadter Altstadt.

Dekan Kilian Kemmer ist sich "ganz sicher, dass die Grottenanlage zu einem Fluchtpunkt für viele Menschen mit ihren Anliegen und Sorgen" wird, aber auch ganz einfach ein Ort zum Niederlassen und zu Einkehr und Besinnung. Eine Möglichkeit, Kerzen zu entzünden, soll an dem neuen Andachtsort geschaffen werden. Gottesdienste kann es dort geben, eine Möglichkeit, die der Liturgiekreis der Pfarrei mit Jutta Paulini und Eva Decker-Döring schon entdeckt hat.

Bereits im unvollendeten Zustand zieht die neue Anlage in der Kleinen Bauerngasse viele Besucher an, wie die Bautruppe genauso zu berichten weiß wie die Schwestern Elisabeth und Ilse von den Auerbacher Schwestern. Nach Fertigstellung des Andachtsortes soll die Grotte täglich von 8 bis 23 Uhr besucht werden können. Eine stimmungsvolle Beleuchtungsanlage planten die Grottenbauer deshalb mit ein.

Bewerbung für den Marienweg

Am vergangenen Sonntag herrschte ab dem Nachmittag wegen dieses Vorhabens reger Betrieb in der Stadtpfarrkirche. Am Rande des Pfarrfestes präsentierte das Pfarramt die Madonnenfigur, die Dekan Kemmer kürzlich in Empfang genommen und nach Höchstadt transportiert hatte. Die Statue ziert bald die Nische der Höchstadter Grottenanlage. Groß war das Interesse, diese Mariendarstellung aus der Nähe zu betrachten, bevor man in der Gebetsstätte nur noch zu ihr aufschauen kann.

Die Präsentation der Figur gestaltete Pfarrsekretärin Silvia Lohmann schlicht und wirkungsvoll zugleich. Pfarrvikar Domink Syga empfahl in der von Reinhard Döring musikalisch sehr abwechslungsreich gestalteten Marienandacht im Rahmen der Grotteneinweihung, die gesamte Pfarrei an Maria zu weihen, um sich ihrem Glaubensvorbild einem Gelübde gleich zu verschreiben. Bürgermeister Gerald Brehm (JL) lobte die Initiative der am Projekt beteiligten Familien und schlug vor, eine Bewerbung für den fränkischen Marienweg einzureichen. LM