Madagascar und Tüchersfeld

Die Sommerferien nähern sich mit großen Schritten und der KJR Lichtenfels lädt alle Mädels und Jungs ab sechs Jahren zu einem abwechslungsreichen Programm ein.

Los geht es am Samstag, 3. August, für Kinder ab sechs Jahren nach Wunsiedel. Dort erlebt man gemeinsam das Musical "Madagascar". Im Anschluss wird noch das Felsenlabyrinth erobert. Die Kosten sind aufgrund einer Sonderregelung mit fünf Euro extra niedrig, damit jeder unabhängig vom Einkommen der Eltern mitfahren kann. Sie beinhalten die Busfahrt, Eintrittsgeld und Betreuung.

Die zweite Fahrt findet am Mittwoch, 7. August, statt und geht nach Fürth und Tüchersfeld. Unter dem Motto "Comic, Kunst und Abenteuer" werden zuerst zwei Workshops besucht. Die Teilnehmer lernen, wie man Comics zeichnet, worauf man achten muss und wie die eigene Idee zu einer Geschichte wird. Im zweiten Workshop geht es um "LandArt". Dies ist eine Form von Kunst, bei der man vorhandene Dinge aus der Umgebung nutzt und zu Kunstgegenständen gestaltet. Dabei wird nichts zerstört - nur Neues geschaffen. Die Kunst bleibt vor Ort und wird fotografisch festgehalten. Am Nachmittag wird das "Fränkische Schweiz Museum" in Tüchersfeld besucht. Dort erlebt die Gruppe ein Abenteuerspiel. Die Aufgabe: Soviel Beute machen wie möglich! Ein Mann aus dem Mittelalter braucht Hilfe bei einem Diebstahl und die Teilnehmer steuern den Verlauf der Geschichte mit ihren Entscheidungen. Die Fahrt ist für alle ab 10 Jahren. Bei der dritten Tagesfahrt geht es früh los, da der Freizeitpark "Europapark Rust" so weit weg ist. Die Gruppe fährt vom 13.-14. August für zwei Tage hin und erkundet den Park in aller Ruhe. Insgesamt warten 18 Themenbereiche auf die Besucher. red