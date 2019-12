Macht Krafttraining im Alter Sinn?

Wenn Menschen älter werden, nimmt die Muskulatur ab. Damit verbunden ist ein deutlicher Kraftverlust, der erhebliche Auswirkungen haben kann. Um "Krafttraining im Alter" geht es in einem Vortrag heute um 16.30 Uhr im Klinikum am Michelsberg, St.-Getreu-Straße 18. Wie es am effektivsten funktioniert, darüber berichtet der Sportwissenschaftler Benedikt Ehrlich vom Zentrum für rehabilitative Medizin Saludis. red