Der Landkreis und die Energieagentur Oberfranken laden alle Interessierten zu den 22. Kulmbacher Energiegesprächen ein. Sie finden am Dienstag, 17. September, um 19 Uhr im Saal der "Kommunbräu" statt. "Macht die Dächer voll!" - so lautet der Appell der Energieberater im Kulmbacher Land. Karlheinz Wildgrube aus Mainleus wird von seinen Erfahrungen mit der eigenen PV-Anlage berichten, die er im Zuge einer Dachsanierung errichtet hat. Zusätzlich hat er sich für einen Speicher entschieden, um den Sonnenstrom auch nachts nutzen zu können. Heute ist Karlheinz Wildgrube nicht nur begeistert, weil sein Mini-Kraftwerk CO 2 einspart, sondern auch, weil sich seine Stromrechnung durch die Eigenversorgung drastisch reduziert hat.

Jürgen Ramming von der Energieagentur Oberfranken wird zudem anhand von Beispielen erklären, wie rentabel eine Photovoltaikanlage für Privathaushalte wirklich sein kann, welche Speichermöglichkeiten es auf dem Markt gibt und welche Argumente für oder gegen einen Stromspeicher sprechen.

Auch über das zum 1. August neu aufgelegte Speicher-Förderprogramm der Staatsregierung wird informiert. Martin Kastner von der Energievision Frankenwald präsentiert mit der Aktion "1000 Dächer für die Sonne" ein günstiges Komplettangebot für alle, die sich für eine PV-Anlage mit oder ohne Speicher interessieren.

Anmeldungen sind bis 16. September per E-Mail (flieger.ingrid@landkreis-kulmbach.de) oder telefonisch (09221/707-148) möglich. red