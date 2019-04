Macher des Mainathlon geben Spende

Eine dicke Scheibe vom Erlös gaben Matthias Pfuhlmann und seine Mitstreitern vom Eltmanner "Mainathlon-Team" an die heimischen Kindergärten ab. Insgesamt 2000 Euro erhielten die drei Einrichtungen in Weisbrunn, Limbach und Eltmann sowie die Eltmanner Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, worüber sich deren Vertreter Daniela Dütsch, Elle Steinhäuser, Christine Hofmann und Karin Unsleber bei der Übergabe sehr freuten. Die zweckgebundenen Spenden soll für die Sport- und Bewegungsförderung in den Kindergärten verwendet werden. Weitere 1000 Euro, die Einnahmen aus den Startgebühren des Kinder-Mainathlons, gehen an die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e. V. Der nächste "Mainathlon " findet am 11. Juli 2020 statt. rn