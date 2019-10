Mach mit und bleib dadurch fit

Die aktiven "Mach-mit"-Senioren im Mehrgenerationenhaus treffen sich wieder am Montag, 4. November, zur Gymnastik. Die erste Gruppe beginnt um 10 Uhr, die zweite um 11 Uhr. Am Nachmittag von 15 bis 16 Uhr ist dann heiteres Gedächtnistraining angesagt. Das Veeh-Harfen-Ensemble übt am Donnerstag, 7. November, ab 14.30 Uhr, der Senioren-Singkreis am Freitag, 8. November, ebenfalls ab 14.30 Uhr. sek