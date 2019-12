Mach mit beim Sternsingen!

Die Sternsinger der Pfarrei Nüdlingen/Haard brauchen Unterstützung. Rund um den Jahreswechsel werden sie sich wieder auf den Weg machen und Spenden für benachteiligte Gleichaltrige in aller Welt sammeln. Die Pfarrei Nüdlingen/Haard sucht für die kommende Aktion Dreikönigs-Singen Mädchen und Jungen (ab Kommunion-Vorbereitungsjahr), Erwachsene oder ältere und erfahrene Jugendliche, die sich als Friedensbringer engagieren wollen. Die kleinen und großen Königinnen und Könige ziehen am Montag, 6. Januar, von Haus zu Haus. Die nächsten Vorbereitungstreffen sind am Samstag, 28. Dezember, um 10 Uhr im Pfarrsaal Nüdlingen und am Samstag, 4. Januar, um 10 Uhr in der Pfarrkirche Nüdlingen. sek