Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Sandra Krumm eine Bastelrunde für Kids ab sieben Jahre unter dem Motto "Mach den Sommer bunt" an. Mit verschiedenem Zubehör bauen die Kinder sommerliche Windräder und verzieren diese mit individuellen Farben und Mustern. Der Kurs findet am Samstag, 7. Juli, von 14.30 bis 17 Uhr in der Generationenbegegnungsstätte in der Schulstraße 6 in Mitwitz statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach unter Telefon 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de