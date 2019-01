Maba baut Palettenlager

Zum Neubau von drei Einfamilienhäusern wurde in der Sitzung des Vestenbergsgreuther Gemeinderats das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Zwei der Neubauten sollen am Unteren Schwalbenberg, eines in Dutendorf entstehen. Auch die Errichtung eines Anbaus und einer Dachgaube in Frimmersdorf fand die Zustimmung des Ratsgremiums. Außerdem lag den Räten die Tektur zum Neubau eines automatischen Palettenlagers auf dem Maba-Gelände vor. Dazu waren Befreiungen vom Bebauungsplan hinsichtlich der Höhenfestlegung sowie der inneren Baugrenze notwendig. Die Gebäudehöhe reduziert sich aufgrund der Tekturplanung um vier Meter. Das gemeindliche Einvernehmen wurde erteilt. See