Lyrikerin ist Thema beim Kunstverein

Der Kronacher Kunstverein lädt am Sonntag, 19. Januar, um 11 Uhr in seiner Galerie zur ersten Literarischen Matinée im neuen Jahr ein. Peter Steinhäußer stellt die Biografie "Mascha Kaléko" von Jutta Rosenkranz vor.

Mascha Kaléko (1907 - 1975) wurde als Tochter jüdischer Eltern in Galizien geboren und wuchs in Berlin auf. Sie wurde als Dichterin bekannt und verkehrte in den Zwanziger Jahren in den intellektuellen Kreisen des berühmten "Romanischen Café" in Berlin. Zunächst veröffentlichte sie Gedichte in Zeitungen, bevor sie 1933 mit dem "Lyrischen Stenogrammheft" ihren ersten großen Erfolg feiern konnte.

1935 erhielt Mascha Kaléko Publikationsverbot und musste mit Mann und Sohn nach New York emigrieren; 1959 zog sie mit ihrem Mann nach Israel. Nach dem Krieg fand sie mit ihren so spielerisch eleganten wie spöttisch scharfsinnigen Texten wieder ein großes Publikum.

Mascha Kaléko zählt neben Sarah Kirsch, Hilde Domin, Marie Luise Kaschnitz, Nelly Sachs und Else Lasker- Schüler zu den bedeutendsten deutschsprachigen Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts. red