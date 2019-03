Lyrikabend mit Klaviermusik

Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen veranstalten in Kooperation mit der Ökumenischen Kur- und Urlauberseelsorge Bad Staffelstein am Mittwoch, 10. April, ab 19.30 Uhr einen Lyrikabend im evangelischen Gemeindehaus in Bad Staffelstein. Nachdenkliches und Erhebendes aus der Lyrik unserer Zeit wird dabei mit Livemusik am Klavier geboten. Es liest und interpretiert Elmar Koziel. Für musikalische Begleitung sorgt David Höppner. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red