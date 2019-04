Lyrik zum Lachen mit Rainer Streng

"Lyrik zum Lachen - was Sie im Deutschunterricht verpasst haben!" - unter diesem Titel findet am Samstag, 6. April, um 19.30 Uhr ein literarischer Abend im Schloss Sassanfahrt bei Hirschaid (Kreis Bamberg) statt. Gedichte von Menschen und anderen Tieren, gespielt, dargestellt und musiziert vom Forchheimer Schauspieler Rainer Streng von der Literaturbühne und dem "Chaosmusiker und Bühnenkünstler "Der Ente", René Kraus. Tierisches und Allzumenschliches in gereimter und ungereimter Form von Christian Morgenstern, Wilhelm Busch, Heinz Erhardt und vielen anderen wird in humorvoller Weise und lockerer Atmosphäre auf die Bühne gebracht. red