Auf Anfrage einer Betroffenen sucht die Kontaktstelle Selbsthilfe noch weitere Menschen mit Lip-/Lymph-Ödem, die Interesse an einem regelmäßigen Austausch in Rödental haben. Auch sollen Vorträge und Workshops rund um das Thema organisiert werden. Betroffene, die Interesse an einem regelmäßigen Austausch haben, können sich in der Kontaktstelle Selbsthilfe unter der Rufnummer 09561/892576 oder per E-Mail an: selbsthilfe@coburg.de melden. red