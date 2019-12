Sand am Main vor 15 Stunden

geburtstag

Lydia Schneider wird 90

Ihren 90. Geburtstag konnte Lydia Schneider, eine geborene Rippstein, am gestrigen Mittwoch in Sand feiern. Am Barbaratag 1929 in Zell am Ebersberg geboren, half die Jubilarin damals als Jugendliche i...