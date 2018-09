Luxuskarosse ohne gültige Zulassung

Einen gebrauchten Bentley mit einem Zeitwert von 250 000 Euro hat ein 34-jähriger Autohändler aus Italien ohne ordnungsgemäße Zulassung überführt. Sein in Deutschland gekauftes Fahrzeug wollte er mit seinem italienischen Überführungskennzeichen in die Heimat bringen, obgleich diese Schilder im Bundesgebiet nicht gültig sind. Eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth hielt den Boliden am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 9 bei Bayreuth an. Als die Beamten die fehlende Zulassung feststellten, war die Fahrt beendet. Der Italiener musste eine Sicherheitsleistung bezahlen und seinen Autoschlüssel abgeben. Erst mit gültigen Kennzeichen erhält er seine Schlüssel zurück. pol