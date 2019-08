Lutherweg-Wanderung mit dem Ebw

Unter geistlicher Begleitung durch Pfarrer Eberhard Wunder führt eine Wanderung am Freitag, 6. September, auf dem Lutherweg nach Eisfeld. Sie beginnt mit dem Wandersegen um 18 Uhr an der Rottenbacher Kirche. In Eisfeld wird die Wandergruppe von Stadtpfarrer Kaiser empfangen. Es folgen eine Andacht in der Stadtkirche und eine Einkehr (Anmeldung bis 4. September im Pfarramt Großwalbur per E-Mail an pfarramt.grosswalbur@elkb.de oder unter Telefon 09566/301). Die Teilnahme ist kostenfrei. Für angemeldete Teilnehmer wird ein Shuttle-Service zum Ausgangspunkt organisiert. red