Lutherschule steht nicht als Wahllokal zur Verfügung

In den vergangenen Tagen wurden allen in der Stadt Coburg beheimateten Wahlberechtigten Wahlbenachrichtigungsbriefe für die am Sonntag, 14. Oktober, stattfindende Landtags- und Bezirkswahl per Post zugestellt. Darauf weist die Stadt in einer Mitteilung hin. Diesen Wahlbenachrichtigungsbriefen lasse sich unter anderem entnehmen, in welchem Wahllokal der Adressat wählen darf und ob das Wahllokal barrierefrei ist. Der Wahlbenachrichtigungsbrief ist aber keine Voraussetzung für die Ausübung des Wahlrechts im Wahllokal. Sollte er beim Urnengang nicht mitgeführt werden, muss der Wähler sich durch ein Identitätsdokument ausweisen können.

Die beiden Wahllokale in der Lutherschule sind aufgrund von Bauarbeiten derzeit nicht nutzbar. Alle betroffenen Wähler müssen ersatzweise ins Casimirianum. Wer die Möglichkeit der Briefwahl nutzen möchte, kann entsprechende Unterlagen beim Wahlamt der Stadt Coburg beantragen. Zu diesem Zweck kann der auf der Rückseite des Wahlbenachrichtigungsbriefes vorgedruckte Antrag genutzt werden. Dieser ist sorgfältig auszufüllen und zu unterschreiben. Als kleiner Service für die Bürger sind Name und Vorname des Wählers in diesen Antrag bereits eingedruckt. Die restlichen Angaben zu seiner Person muss der Bürger aber noch ergänzen. Dieser Antrag kann dem Wahlamt per Post übermittelt oder vom Wähler selbst überbracht werden. Die Briefwahlunterlagen werden dann zugesandt beziehungsweise im Wahlamt persönlich ausgehändigt. An eine andere Person können diese Unterlagen nur übergeben werden, wenn diese eine schriftliche Vollmacht vorlegt und sich bei Abholung mit einem Identitätspapier ausweisen kann. Eine vorgedruckte Vollmacht befindet sich auf der Rückseite des Wahlbenachrichtigungsbriefes. Briefwahlunterlagen können auch online unter www.coburg.de/wahlen oder mittels Nutzung des auf der Wahlbenachrichtigung eingedruckten persönlichen QR-Codes beantragt werden.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen. Dies ist bis spätestens Freitag, 28. September, im Wahlamt (Rosengasse 1, Zimmer 102) möglich. Auskünfte auch unter 09561/89-1332. ct