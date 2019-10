Lustiges Wiedersehen mit der Biene Maja

Das Karfunkel-Figurentheater gastiert am Samstag, 12. Oktober, ab 16 Uhr mit "Das Honigfest" im evangelischen Gemeindehaus, Rangengasse 5. In diesem Stück will jede Biene etwas Besonderes leisten, um als Sieger aus dem Wettbewerb um den besten Honig hervorzugehen. Viele den meisten Kindern bekannte Charaktere wie die Biene Maja und Thekla, die Spinne, bevölkern dabei die Bühne. Das Stück dauert circa 50 Minuten und ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet. Karten für die Aufführung gibt es nur an der Tageskasse (30 Minuten vor Beginn). Der Eintritt kostet acht Euro (weitere Infos unter Rufnummer 0177/5201151). red