Lustiger Kochkurs für Kinder

Auch in diesem Jahr veranstaltet das BRK-Mehrgenerationenhaus sein "Perfektes Juniordinner". Die Kinder erwartet eine Woche lang ein lustiger Kochkurs und jeden Tag etwas Neues. Und wie beim großen Vorbild werden die Gerichte hinterher bewertet und das Ganze in einem kleinen Video festgehalten. Was genau gekocht wird, wird noch nicht verraten - nur so viel: Es wird allen Kindern schmecken. Das "Perfekte Juniordinner" findet in der letzten Sommerferienwoche vom 2. bis 6. September im BRK-Mehrgenerationenhaus in Michelau, jeweils von 10 bis 16 Uhr, statt. Der Anmeldeschluss ist bereits am Freitag, 19. Juli. Einige wenige Plätze sind noch frei. Alle Infos und Anmeldung unter Telefon 09571/959031. red