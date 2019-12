"Lustige Wanderer" starten ins neue Jahr

Die Wandergruppe "Die lustigen Wanderer" trifft sich auch im neuen Jahr weiterhin im 14-tägigen Rhythmus jeweils mittwochs. Die erste Tour führt am 8. Januar auf dem C-Rundwanderweg durch den Callenberger Forst und endet mit einem kleinen Umtrunk im Wald. Mit dem Stadtbus geht es dann zurück in die Innenstadt zur Mittagseinkehr. Die Länge der Wanderung beträgt ungefähr sieben Kilometer. Die Gruppe trifft sich um 9.30 Uhr am Awo-Treff am Bürglaßschlösschen, Oberer Bürglaß 3. Um Anmeldung unter Telefon 09561/705380 wird gebeten. red