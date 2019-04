Lustige Hasen aus Zweigen

"Wir lassen den Frühling ins Haus", lautete das Motto der monatlichen Gruppenstunde der Funky Fruits des Obst- und Gartenbauvereins Bad Brückenau.

Aber es gab nicht nur österliche Gipsfiguren zu bemalen, sondern auch Türkränze im Frühlingslook zum Basteln sowie Tontöpfe zum Verzieren mit Naturmaterialien für Frühlingsblumen. Lustige Hasen aus frischen Zweigen schmücken jetzt die Blumenkästen vor den Haustüren.

Es wurde auch für diese Gruppenstunde wieder fleißig im Voraus vorbereitet, circa 160 unterschiedlichste Gipsfiguren wurden für alle Teilnehmer gegossen.

Die nächste Gruppenstunde findet am Karsamstag, 20. April, direkt am Backhaus des Obst- und Gartenbauvereins statt. Hier werden unter anderem in die mitgebrachten Blumenkästen viele bunte Sommerblumen gesät und auch kleine "Samenbomben" (seedbombs) hergestellt. red