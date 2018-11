Lust beim Musical mitzusingen?

Wer hat Lust, beim Kinder-Weihnachtsmusical mitzusingen? Der EFG-Kinder-Projektchor sucht noch Sänger. Auch dieses Jahr veranstaltet die EFG Bamberg Christuskirche ein Kinder-Weihnachtsmusical. In diesem Jahr hat das Weihnachtsmusical den Titel "Hirte Lenny auf Schatzsuche" . Gesucht werden für die Aufführung interessierte Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren zur Unterstützung für den Chor. Die Proben finden immer sonntags ab 25. November von 10 bis 11.30 Uhr in der EFG Bamberg statt. Die Aufführung findet am Sonntag, 16. Dezember, ab 10 Uhr statt. Weitere Informationen gibt es bei A. Kühlein unter der Telefonnummer 09544/986354. Hier werden auch Anmeldung entgegen genommen. red