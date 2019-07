Im März 2020 sind in Bayern Kommunalwahlen. Auch in Bad Kissingen werden der Stadtrat und der Kreistag neu gewählt. Das Bündnis 90/Die Grünen lädt alle Interessierten zu einem ersten Informationsabend am Dienstag, 2. Juli, um 19.30 Uhr in das Café "So Leb'ich" ein. Wer hätte Lust, in Bad Kissingen grüne Kommunalpolitik zu machen? Was gibt es für Möglichkeiten? Als Gäste werden die Bundestagsabgeordnete Dr. Manuela Rottmann und die stellvertretende Landrätin Monika Horcher vor Ort sein. sek