In Neunkirchen hat am Samstag wieder die närrische Zeit begonnen. Klar ist nun: Themen werden im Fasching 2020 der Klimawandel, die Erlebnisse von Anna Hofmann mit ihrer Mutter und die Therapiestunden sein.

Prominenz genießt den Auftakt

Mit der Fosanachtsdämmerung im Zehntspeicher starteten die Neunkirchener in die neue Faschingssaison. Diese verspricht frech und fröhlich zu werden. Das zeigten die Tanzeinlagen und Beiträge der gut gelaunten NCV-Akteure. Präsident Steffen Habel und Sitzungspräsident Heiko Dierks konnten wieder lokale Prominente begrüßen, die mit dem NCV verbunden sind und sich die Auftaktveranstaltung nicht entgehen ließen.

Man merkte den Akteuren an, dass sie richtig heftig Lust auf die kommende Narretei haben. Den Auftakt machten 29 Tänzerinnen der Jugendgarde, die über die Bühne in der Zehntscheune wirbelten und mit einem tollen Outfit und einer stimmigen Choreografie begeisterten. Die Mädchen werden von Anke Ploß, Jasmin Mirsberger und Jacqueline Fischer trainiert.

Weiter ging es mit den erst acht und sieben Jahren alten Tanzmariechen Finja Kirsten und Emma Habel. Danach begeisterten die "Ghost Busters" mit ihrer Darbietung. Des Themas "Frei Days For Future" nahmen sich Kerstin Städler als Aktivistin und Bauersfrau Laura Grau an und schwadronierten über Verbote, Verbotenes und - nicht zu vergessen - Greta. Mit ihren hintergründigen Dialogen brachten sie das Publikum zum Lachen. Tanzmariechen Pauline Zantop gefiel ebenso wie die Kindergarde, verkleidet als Hippies, zu Ohrwürmern wie "San Francisco" von Scott McKenzie und "Here comes the Sun" von den Beatles.

Lustige Missverständnisse

In einer Talkrunde versuchten Linda Schulze, Heiko Dierks und Markus Kraft herauszufinden, warum Männer und Frauen unterschiedliche Sprachen sprechen und damit immer wieder Missverständnisse produzieren. Anna Hofmann teilte mit dem Publikum ihre zweifelhaften Freuden, in der heutigen Zeit Mutter zu sein. Gegen Ende des Abends ging es in einer Therapiestunde um die Stimmungsschwankungen, die so mancher unter der Woche erlebt. So spielten Pia Liehmann, Tobias Pröll, Markus Kraft und Linda Schulze die unterschiedlichsten Charaktere, die ihr Leid klagten.

Tanzmariechen Merle Prechtl zeigte eine akrobatische Tanzleistung, machte Saltos, Spagat und Räder und bekam dafür vom Publikum viel Applaus.

Steffen Habel und Heiko Dierks ernannten Holger Stengl zum Ehrensenator. In ihrer Laudatio dankten sie Stengl für die bisherige Unterstützung des NCV. Mit einem herrlichen Showtanz der großen Garde unter dem Motto "Afrika" verzauberten diese das Publikum, bevor der schöne Abend zu Ende ging. Aber er ging nicht zu Ende, ohne dass das nächste Karnevalsereignis bekanntgegeben wurde, nämlich die erste Prunksitzung am 8. Februar 2020.