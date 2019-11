Was kann man gegen den Klimawandel allein schon tun? Aufhören, allein zu sein! Unter diesem Motto soll die Klimashow "vollehalle", die heute um 19 Uhr im Theater der Franconian International School in der Marie-Curie-Straße 2 in Erlangen zu sehen ist, Mut machen und das Publikum zum Handeln im eigenen Leben inspirieren. Präsentiert werden die in Szenen, Bildern und Interviews verpackten Stories von Maren Kling, Michael Bukowski, Martin Oetting und Kai Schächtele - sie stellen Macher und Pioniere vor, also Heldinnen und Helden, die beim Klimaschutz erfolgreich neue Wege gehen. Statt Frust an der Klimakrise soll die Show Lust auf den konstruktiven Aufbruch machen, schreiben die Veranstalter vom Verein "Energiewende ER(H)langen".

"vollehalle" ist ein neuartiges Bühnenformat, das mittels Theater-, Medien- und Vortragselementen positive Perspektiven beim Umgang mit der Klimakrise aufzeigen soll. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr, anschließend ab etwa 20 Uhr gibt es einen kleinen Umtrunk und Gelegenheit zu Gesprächen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Karten sind bei der Stadtbibliothek Erlangen sowie in begrenzter Zahl an der Abendkasse erhältlich. red