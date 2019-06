Der Rhönklub- Zweigverein Münnerstadt und Umgebung beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an der Lupinenmahd am Samstag, 22. Juni, auf den Bergwiesen der Hochrhön. Freiwillige Helfer können sich bei Hellmut Petsch, Tel. 09733/1752 oder Ute Krais, Tel. 0151/ 658 743 48, informieren und anmelden. Treffpunkt ist um 7.30 Uhr der Parkplatz am Oberen Tor in Münnerstadt. Organisator der Mahd ist der Mitarbeiter des Biosphärenreservates Thorsten Kirchner. sek