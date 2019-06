"Lupinen in der Rhön - schön und schädlich" heißt es bei einer Wanderung, die der Bund Naturschutz, Kreisgruppe Bad Kissingen, am Samstag, 29. Juni. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz Eisernes Kreuz in der Bergstraße bei Oberbach. Bei schlechtem Wetter entfällt die Führung. sek