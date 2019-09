Lungentag im Klinikum

Kostenlos zu Mittag essen und das Wissen über Atemwegs- und Lungenerkrankungen erweitern: Am Samstag, 21. September, findet von 10 bis 14 Uhr der 22. Deutsche Lungentag unter dem Thema "Lungenkrebs - Bewährtes, Neues, Zukünftiges" im Klinikum am Bruderwald statt. Um 10 Uhr gibt es eine Gesprächsrunde mit Chefärzten. Neben Demonstrationen am Phantom und Mitmachaktionen gibt es ein begehbares Lungenmodell. Wer gerne selber aktiv sein möchte, kann seine Lungenfunktion testen, sich im Schlaflabor "verkabeln" lassen oder eine Schlüsselloch-OP mit Gummibärchen durchführen. Zudem besteht die Möglichkeit, das "neue" Mittagessen im Klinikum kostenlos zu testen. Der Eintritt ist frei. red