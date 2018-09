Lungentag im Klinikum

Am Samstag, 22. September, 10 bis 13 Uhr, findet im Klinikum am Bruderwald der 21. Deutsche Lungentag unter dem Motto "Dicke Luft - Gefahr für die Lunge" statt. Veranstalter ist die Medizinische Klinik IV in Zusammenarbeit mit dem Bezirksklinikum Obermain in Kutzenberg.

Der Deutsche Lungentag 2018 möchte laut Veranstalterangaben dazu beitragen, das Wissen in der Bevölkerung über Atemwegs- und Lungenerkrankungen zu verbessern. Dazu gibt es unter Moderation von Marc Peratoner eine Gesprächsrunde mit Chefarzt Rumo Leistner, Chefarzt Saleh Al Hamoud vom Bezirksklinikum Obermain und dem Chefarzt der Bamberger Thoraxchirurgie, Steffen Gerlach, sowie weiteren Experten. Neben Demonstrationen am Phantom und zahlreichen Mitmachaktionen gibt es ein Höhengeneratorzelt, in dem Besucher ihre Lungenfunktion bei simulierten 1500 Höhenmetern testen können. Außerdem werden Besichtigungen der Funktionsbereiche und des Schlaflabors angeboten. Wer gerne selber aktiv sein möchte, kann am Schnuppertraining der Lungensportgruppe in der Physiotherapie teilnehmen oder sich im Schlaflabor "verkabeln" lassen. Der Eintritt ist frei. red