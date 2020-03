Lukas Schulz verteidigt seinen Titel

Nach seinem Erfolg bei der Bamberger Stadtmeisterschaft im letzten Jahr gelang es dem Erlanger Fide-Meister im Schach, Lukas Schulz, dieses Kunststück bei der siebten Auflage zu wiederholen. Zwar blieb er im Feld der 30 Teilnehmer nicht schadlos, doch hatte er nach sieben Runden hauchdünn mit 5,5 Punkten die Nase vorn.

Zweiter wurde der punktgleiche Ralf Mittag, der seine Stärke bei den Bamberger Turnieren erneut unter Beweis stellte. Den dritten Rang belegte der Bamberger Jugendspieler Lukas Köhler mit fünf Punkten.

Schulz, Turnierfavorit und Setzlistenerster, musste nach einer Niederlage gegen den stark aufspielenden Lukas Köhler in Runde 2 und einem Remis gegen Peter Krauseneck in Runde 3 das Feld mühsam von hinten aufrollen. Lange Zeit war damit auch unklar, wer in dem dicht an dicht liegenden und mit insgesamt sieben Spielern über 2000 DWZ gedrängten Teilnehmerfeld den Gesamtsieg für sich beanspruchen würde. Keinem gelang es, sich entscheidend abzusetzen. Erst in der letzten Runde wurde Schulz aufgrund seines Sieges gegen Ralf Riemer seiner Favoritenstellung gerecht. Mit 5,5 Punkten aus sieben Runden wurde er - wenn auch knapp - dank besserer Feinwertung Stadtmeister vor dem Bamberger Mittag.

Dabei profitierte er davon, dass die Begegnung zwischen dem bis dahin Führenden Mittag gegen Köhler, die beide noch Titelchancen besaßen, nach dramatischem Verlauf keinen Sieger fand, wodurch beide entscheidend zurückfielen. Mittag vom SC 1868 Bamberg musste daher dem Vizetitel dem Gewinn der Vereinsmeisterschaft vorlieb nehmen, während Köhler den zweiten Rang in der vereinsinternen Wertung belegte und die Rolle des besten Jugendspielers in der U20 und des Turniers oblag. An der Stadtmeisterschaft nahmen Spieler aus Bamberg, den umliegenden Gemeinden sowie der Bezirke Mittel- und Oberfranken teil. Mit 30 Spielern blieb der Zuspruch annähernd gleich. red

Stadtmeisterschaft: 1. Lukas Schulz, 2. Ralf Mittag / Vereinsmeisterschaft: 1. Lukas Köhler, 2. Ralf Riemer / Kreismeisterschaft: 1. Ralf Mittag, 2. Lukas Köhler, 3. Georg Neudecker / Ratingspreise: Georg Neudecker (1. bis 1900 DWZ), David Möwisch (2. bis 1900 DWZ), Yon-Luis Romano-Brandt (bis 1700 DWZ), Muchamedow Sergej (bis 1500 DWZ) Lukas Köhler (Jugend U20), Tizian Steiner (Jugend U16). Vincent Wolf (Jugend U14)