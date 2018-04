Lukas Köhler fährt zur "Deutschen"

Als die bayerische Jugendeinzelmeisterschaft im Schach in Bad Kissingen nach fünf anstrengenden und aufreibenden Tagen für die vier Teilnehmer des SC 1868 Bamberg zu Ende ging, stand zumindest für einen von ihnen ein glücklicher Abschluss fest: Das 14-jährige Talent Lukas Köhler erreichte in der U16 als Zwölfter der Rangliste in einem starken Feld mit 4,5 Punkten aus sieben Runden den sensationellen zweiten Platz. Als bayerischer Vizemeister qualifzierte er sich erstmals für die deutsche Meisterschaft in Willingen.

Den Grundstein für seinen Erfolg legte Köhler bereits sehr früh, als er zwei Turnierfavoriten und "DWZ-Schwergewichte" bezwang. Auch eine Niederlage in der dritten Runden gegen den späteren Turniersieger Ruben Mantel brachte ihn nicht aus dem Konzept. Stattdessen erreichte er zielstrebig durch weitere Siege, die bereits jetzt von einem hohen Spielverständnis zeugen, eine vielversprechende Ausgangslage. In der letzten Runde sprang dem Bamberger dann noch das Glück des Tüchtigen zur Seite, da auch der Drittplatzierte verlor, so dass auch die Niederlage gegen dessen Angstgegner folgenlos blieb. Punktgleich mit vier weiteren Mitspielern, aber durch bessere Feinwertung, wich die Enttäuschung schnell der Freude über den im Vorfeld nicht für möglich gehaltenen zweiten Platz und ein stattliches DWZ-Plus von 80 Punkten.

Die weiteren Bamberger Teilnehmer des Turniers schlugen sich wacker, mussten aber ihren Kontrahenten den Vortritt lassen. Vincent Wolf rückte dieses Jahr in die U12 auf, wodurch dieser den 20. Platz und 2,5 Punkte erzielte. Achtbar schlug sich Maximilian Zweckbronner bei seiner erstmaligen Teilnahme, der mit 2,5 Punkten 19. in U14 wurde. Pablo Wolf wurde in U18 mit vier Zählern Siebter und hatte nur gegen die wertungsstärkeren Gegner das Nachsehen. red