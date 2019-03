Lukas gibt Antworten

Der Evangelist Lukas begleitet die Gläubigen an den Sonntagen durch das Jahr 2019. Lukas hat den Menschen ein Evangelium geschenkt, das in seinen Themen und Fragestellungen uns Menschen des 21. Jahrhunderts sehr nahekommt. Der Prediger ist an allen vier Sonntagen Pater Heribert Arens: Sonntag 10. März, 14 Uhr "Der Glaube kommt vom Sehen - Lukas, der anschauliche Evangelist"; Sonntag, 17. März, 14 Uhr Fränkisches Passionssingen; Sonntag, 24. März, 14 Uhr "Aufatmen durch Vergebung - Lukas, der Evangelist mit Herz für die Sünder"; Sonntag, 31. März, 14 Uhr "Herr, lehre uns beten - Lukas, der Evangelist des Gebetes"; Sonntag, 7. April, 14 Uhr "Unterwegs zum Glauben. red