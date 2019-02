Lukas Eitel ist Sprecher der Linken

Der Kreisverband Erlangen/Erlangen-Höchstadt der Partei "Die Linke" hat unlängst auf seinem Parteitag einen neuen Kreisvorstand gewählt. Da der bisherige Kreissprecher und Erlanger Stadtrat Anton Salzbrunn nicht mehr zur Wiederwahl antrat, wählten die anwesenden Mitglieder den stellvertretenden Kreissprecher Lukas Eitel zum neuen Kreissprecher. Ihm zur Seite stehen neu Nina Weißkopf als stellvertretende Kreissprecherin und Nicolas Bischoff als stellvertretender Kreissprecher. In ihrem Amt bestätigt wurde die Kassiererin Gabriele Stadlbauer. Ergänzt wird der Vorstand durch drei Beisitzer.

Über zehn Jahre im Amt

Nach über zehnjährigem Engagement in dieser Funktion übergab Anton Salzbrunn in der Versammlung symbolisch einen Stab an Lukas Eitel und versprach, dem neuen Kreisvorstand weiterhin mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Eitel dankte dem langjährigen Kreisvorsitzenden und hob die ausgewogene Zusammensetzung des neuen Teams hervor: "Ich denke, dass wir durch die Mischung aus älteren und jüngeren Mitgliedern sowie den unterschiedlichsten Erfahrungen viele Impulse bekommen, um die Linke in Erlangen und auch im Landkreis noch stärker in der Öffentlichkeit zu verankern." red