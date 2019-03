Luisenfestspiele: ein Walzertraum

Am Samstag, 24. August, fährt der Frauenbund St. Martin Forchheim zur Nachmittagsvorstellung der Luisenfestspiele in Wunsiedel. Zur Aufführung kommt "Ein Walzertraum" von Oscar Strauß mit Orchester und Ensemble der Operettenbühne Wien. Abfahrt ist um 12 Uhr am Rathausplatz in Forchheim. Karten sind im Pfarrbüro St. Martin unter Tel. 09191/2234 erhältlich. red