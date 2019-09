Luise musiziert mit der TV-Maus

Gemeinsam mit Moderator Johannes Büchs taucht die Maus in die Welt der klassischen Musik ein und mit dem WDR-Sinfonieorchester dabei ist am heutigen Samstag in der Kölner Philharmonie auch die elfjährige Luise Mück. Sie hatte sich für einen Auftritt im "Mausorchester" beworben und wurde mit ihrer Posaune ausgewählt.

Die Maus taucht in klassische Musik ein; Beethoven wird im Mittelpunkt stehen. Luise Mück wird um 11 Uhr im Sinfonieorchester mitspielen, mit Moderator Büchs und natürlich mit der Maus auf der Bühne stehen.

Runzlige Stirn, wirres Haar? Auf Gemälden schaut Ludwig van Beethoven düster drein. Kein Wunder, schließlich ist er fast taub. In dem Konzert treffen Moderator Johannes Büchs und die Maus auf das Musikgenie und entdecken zwischen Lach- und Sachgeschichten seine berühmtesten Werke.

Dabei wird das WDR-Sinfonieorchester von einem "Mausorchester" unterstützt mit Kindern aus Köln und Umgebung, die mit den Musikern des WDR die bekannte Titelmelodie aus der "Sendung mit der Maus" spielen. Dazu sucht man immer wieder musikalische Kinder, die Lust haben, dabei zu sein. Luise Mück hat sich beworben, denn sie spielt leidenschaftlich gerne Posaune. Wie die Redaktion des WDR erklärt, kommt es nicht oft vor, dass eine junge Musikerin bis aus Bayern anreist.

Für Luise hat gerade wieder die Schule angefangen in der sechsten Klasse des Clavius-Gymnasiums in Bamberg. Seit zwei Jahren spielt sie in der Bläserklasse an der Grundschule Ebelsbach und seit einiger Zeit auch im Nachwuchsorchester der "Harmonie" Ebelsbach mit und das bereitet ihr großen Spaß.

"Über die Einladung zu diesem Konzert war Luise besonders glücklich", sagt Mutter Patricia mit Stolz. Luise zeigte sich vor ihrem großen Auftritt noch ganz cool, "aber die Aufregung wird schon in Köln noch kommen". Sie habe sich schon von klein auf für die Blasinstrumente interessiert und mit ihrem Opa auf dem Tenorhorn "Alle meine Entchen" gespielt, sagt das Mädchen. "Dann kam ich aber auf das einzige Instrument mit dem Zug. Das hat mich begeistert, auch wenn es Mädchen nicht so oft spielen, weil es zum tiefen Blech gehört."

"Diese Liebe zur Posaune haben Reinhold Stärk und Werner Lehrieder in mir geweckt. Werner hat mir jetzt auch noch geholfen beim Üben des Liedes von der Maus - erst langsam, dann schneller und jetzt kann ich es eigentlich schon auswendig."

Sie gibt gerne zu, dass es ganz schön schwer sei wegen der hohen Töne und der Schnelligkeit mit Achtel- und Sechzehnteltönen. Aber sie ist in den letzten Tagen immer sicherer geworden. So freut sie sich auf den Auftritt in der Philharmonie, braucht dazu auch keine besondere Konzertkleidung, sondern darf anziehen, was ihr gefällt.