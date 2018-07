Lugschi feiert ein seltenes Jubiläum

Reinhard Lugschi, stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach, feierte zum 1. Juli sein 25. Jubiläum im Vorstand einer Sparkasse. Nach einer Ausbildung bei der damaligen Stadt- und Kreissparkasse Erlangen und der Tätigkeit als Prüfer beim Sparkassenverband Bayern wurde Lugschi im Jahr 1993 in den Vorstand der ehemaligen Kreissparkasse Höchstadt/Aisch berufen. 2014 folgte die Bestellung zum Vorsitzenden des Vorstandes der Sparkasse in Höchstadt, heißt es in einer Mitteilung des Kreditinstituts.

Die beiden Sparkassen, bei denen Lugschi den Großteil seiner bisherigen Berufsjahre tätig war, fusionierten im Jahr 2017 zur Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach. Dort ist der Jubilar stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes. Die Vorstandskollegen Johannes von Hebel und Walter Paulus-Rohmer würdigten das Engagement von Lugschi und dankten ihm für seinen Einsatz. red