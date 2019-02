Luftgewehr-Teams der SG Kronach unterliegen nur knapp

Die Mannschaften der SG Kronach haben die Rundenwettkämpfe 2018 abgeschlossen. Die Luftgewehrmannschaft Kronach II (Gauklasse 3) unterlag beim SV Vogtendorf mit 1376:1371. Die Sportpistolenschützen von Kronach I (Gauoberliga) verloren bei der SG Coburg mit 1070:980. Kronach II (Gauklasse) schaffte bei der SG Einberg ein 759:759. Kronach III (A-Klasse 2) gewann in Ebersdorf mit 663:742. Gegen die SG Coburg II verloren die Luftgewehrschützen mit 1492:1507. Die Pistolenschützen von Kronach I gewannen gegen Meeder I mit 1029:1021 und Kronach II gewann gegen Meeder II mit 749:723. Auch Runde 8 ging an Kronach: Kronach I gewann gegen SV Creidlitz I mit 1017:992 und Kronach II siegte in Staffelstein mit 705:733.

Luftgewehr (Gesamtergebnis)

SV Vogtendorf I 1376 Ringe (8320): Katrin Barnickel 372, Peter Frisch 340, Detlef Neubauer 339, Martin Sauerwein 325. SG Kronach II 1371 Ringe (5724): Jan Biniszewski 363, Alexander Rösch 361, Lukas Jakob 325, Georg Oesterlein 322. SG Kronach I 1492 Ringe (8895): Marc Jungkunz 388, Alina Müller 370, Chiara Mitter 368, Tim Förster 366. SG Coburg II 1507 Ringe (9087): Celine Stichert 389, Florian Zosig und Sahi Khader je 375, Maximilian Florschütz 368.

Sportpistole, 6. Runde

SG Coburg I 1070 Ringe (4893): Helmut Stubenrauch 280, Olaf Blasberg 279, Arpad von Schalscha-Ehrenfeld 266, Andreas Blasberg 245. SG Kronach I 980 Ringe (6093): Michael Heim 276, Jochen Bauer 243, Karl Pfretzschner 238, Karl Dorsch 223. SG Einberg I 759 Ringe: Stefan Hofmann 267, Peter Schlag 249, Axel Bub 243. SG Kronach II 759 Ringe: Markus Eber 276, Gerhard Weiß 245, Steffen Rost 238.

Sportpistole, 7. Runde

SG Kronach I 1029 Ringe (6093): Matthias Kümmet 277, Michael Heim 267, Jochen Bauer 246, Steffen Rost 239. SV Meeder I 1021 Ringe (6225): Jürgen Nagel 276, Harald Goch 264, Klaus Geißler 253, Karl-Heinz Blümig 228. SG Kronach II 749 Ringe (2919): Steffen Rost 257, Markus Eber 255, Bernd Korb 237. SV Meeder II 723 Ringe (4456): Arne Bauer 258, Hans-Friedrich Müller 239, Gerhard Leidner 226.

Sportpistole, 8. Runde

SG Kronach I 1017 Ringe (8139): Karl Pfretzschner 276, Michael Heim 265, Katharina Pfretzschner-Runge 241, Jochen Bauer 235. SV Creidlitz I 992 Ringe (8321): Alexa Stegner 262, Georgios Karanikas 257, Sabina Lachner 256, Holger Morgner 217. Staffelstein I 705 Ringe (5816): Bernd Krüg 259, Klaus Behr 226, Georg Blümig 220. SG Kronach II 733 Ringe (5890): Markus Eber 254, Dietmar Thoma 240, Steffen Rost 239. rch