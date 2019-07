Zwei Diebe sind im Lebensmittel-Discounter Kaufland im Laufe des Mittwochmorgen von einem Ladendetektiv überführt worden. Kurz vor 11 Uhr ließ ein 33-Jähriger zwei Lufterfrischer im Wert von 5 Euro mitgehen. Eine Stunde später beobachtete der Detektiv einen 48-Jährigen, wie er sich gerade drei Packungen Knopfbatterien im Wert von 20 Euro in die Hosentasche steckte und an der Kasse nur zwei Schokoriegel bezahlte. Beide wurden an der Kasse angesprochen. pol