Luft abgelassen und an Bremsen manipuliert

Bereits am Dienstag in der Zeit von 0 Uhr bis 5.40 Uhr hat sich ein Unbekannter am Pkw eines 40-jährigen Mannes zu schaffen gemacht. Der Opel war über Nacht in der Straße Am Neuenstein geparkt. Am Morgen entdeckte der Fahrer, dass die Luft aus zwei Reifen über das Ventil abgelassen wurde. Zudem wurden die Kabel, welche für die Regelung von ESP und ABS zuständig sind, abgerissen. Auch an der Bremsanlage wurde manipuliert. Auch zu diesem Fall sucht die Polizei Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, Tel.: 09732/9060. pol